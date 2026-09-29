Transações por Pix caem 10% após proibição das apostas online

O número de transações realizadas por Pix caiu 10% nos três dias seguintes à proibição das apostas esportivas online. Entre sábado (26) e segunda-feira (28), foram registradas 608,6 milhões de operações, volume inferior à média observada nos mesmos dias das quatro semanas anteriores.

As informações são da Agência Brasil.

A queda ocorreu logo após a publicação da medida provisória (MP) que proibiu a exploração, oferta, intermediação e publicidade das bets na sexta-feira (25). Os dados são do Banco Central (BC) e consideram as operações liquidadas pelo Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI).

A comparação feita pelo BC considera a média de transações registrada nos quatro sábados, domingos e segundas-feiras anteriores. No sábado (26), foram 229,6 milhões de transações, queda de 11%. No domingo (27), 165,9 milhões, recuo de 12%. Na segunda-feira (28), 213 milhões, baixa de 7,4%.

Em valores financeiros, a redução foi ainda maior. O total movimentado nos três dias somou R$ 183,58 bilhões, queda de 15,5% em relação aos mesmos dias da semana anterior. No sábado (26), foram R$ 33,23 bilhões, queda de 10%. No domingo (27), R$ 18,87 bilhões, recuo de 20,6%. Na segunda-feira (28), R$ 131,48 bilhões, baixa de 16%.

Os números isoladamente não permitem estabelecer uma relação direta entre a redução das transações e a proibição das apostas. Outros fatores podem influenciar a quantidade de operações realizadas por Pix ao longo de um período. O Banco Central não informou se a queda decorre da publicação da medida provisória.