O governo Lula anunciou nesta quinta-feira (26) a nomeação de Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para o Ministério da Fazenda a partir de 2027. A decisão provocou reações divergentes: enquanto a cúpula do Congresso e integrantes do governo celebraram a escolha, setores da esquerda manifestaram preocupação e a oposição criticou duramente a indicação. As informações são da Gazeta do Povo.

O vice-presidente Geraldo Alckmin definiu a nomeação como uma excelente notícia para o Brasil, destacando o preparo e a experiência de Trabuco. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, também receberam o anúncio com otimismo e ressaltaram a importância do diálogo entre Executivo e Legislativo para avançar em medidas que conciliem responsabilidade fiscal e crescimento econômico.

Esquerda compara escolha com gestão de Joaquim Levy

Deputados petistas e de partidos de esquerda demonstraram reservas quanto à indicação do executivo bancário. Lindbergh Farias, ex-líder do PT na Câmara, comparou a situação com a passagem de Joaquim Levy pela Fazenda durante o governo Dilma Rousseff, período marcado por ajuste fiscal e divergências internas. O deputado manifestou esperança de que a história não se repita.

Glauber Braga, do PSOL, foi mais contundente ao acusar Lula de estelionato eleitoral e de fortalecer a extrema-direita ao nomear um banqueiro para a pasta econômica. Carlos Zarattini, também do PT, expressou preocupação e disse precisar conhecer o posicionamento de Trabuco sobre as taxas de juros e a necessidade de aumento dos investimentos públicos.

Oposição critica nomeação de executivo do setor bancário

O senador Flávio Bolsonaro ironizou que Lula virou Faria Limer, termo usado para se referir a profissionais do mercado financeiro, e classificou a decisão como o maior estelionato eleitoral da história. Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, também fez paralelo com Levy e afirmou que nos governos Lula os banqueiros sempre são os maiores beneficiados.

Por outro lado, ministros e governadores petistas elogiaram a escolha. O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, manifestou confiança na condução da pasta por Trabuco e ofereceu apoio da equipe econômica. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, considerou a indicação uma excelente escolha, enquanto Wellington Dias destacou que o executivo conhece o mercado mas nunca perdeu de vista a vida das pessoas. Trabuco trabalha no Bradesco desde os 17 anos, é formado em Filosofia e pós-graduado em Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.