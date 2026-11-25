O banqueiro Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, emergiu como um dos principais nomes para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A especulação ganhou tração após um encontro reservado entre o executivo e o presidente no Palácio da Alvorada na segunda-feira (23), fora da agenda oficial. As informações são da Gazeta do Povo.

O mercado financeiro reagiu positivamente à possibilidade. O dólar comercial recuou 1,58% nesta quarta-feira (25), fechando a R$ 5,817 na venda. A moeda americana havia ultrapassado os R$ 6 no pregão anterior, mas perdeu força com rumores de que os próximos indicados ao Banco Central terão perfil mais alinhado aos interesses do mercado.

Trabuco, de 75 anos, construiu sua trajetória no Bradesco desde os 17 anos, quando ingressou como escriturário. Ocupou o cargo de CEO entre 2009 e 2018, período em que liderou aquisições importantes como a do HSBC Brasil em 2015. Desde 2018, preside o Conselho de Administração da instituição. A revista Forbes o incluiu entre os melhores CEOs do Brasil, e ele foi reconhecido como um dos 100 brasileiros mais influentes.

Participação no Conselhão e outros candidatos

Desde 2023, o executivo integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, órgão consultivo da Presidência que reúne empresários, sindicalistas, pesquisadores e representantes de movimentos sociais. Formado em Filosofia com pós-graduação em Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), Trabuco presidiu entidades como a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Em novembro de 2026, assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC).

Outros nomes disputam a chefia da equipe econômica: o atual ministro Dario Durigan, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o governador reeleito do Piauí Rafael Fonteles (PT) e o ministro do Planejamento Bruno Moretti, responsável pela aprovação do projeto de ajuste fiscal sancionado nesta semana.

Convite recusado em 2014

Esta não é a primeira vez que Trabuco é sondado para a Fazenda. Em 2014, a então presidente Dilma Rousseff (PT) o convidou para assumir o ministério, mas ele declinou e apoiou a indicação de Joaquim Levy, que trabalhava no Bradesco. Levy permaneceu menos de um ano no cargo, enfrentando derrotas na implementação de ajustes fiscais, e foi substituído por Nelson Barbosa. Dias antes da troca, o então presidente da Câmara Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment de Dilma.

Investidores acompanham se o governo conseguirá equilibrar as contas públicas e conter o crescimento da dívida sem prejudicar a atividade econômica. O projeto de ajuste fiscal aprovado e as intervenções do Banco Central no câmbio não dissiparam as desconfianças do mercado.