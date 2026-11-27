O executivo do Bradesco Luiz Carlos Trabuco, convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Fazenda em 2027, propõe uma política econômica que una controle das contas públicas, expansão da atividade produtiva e redução das desigualdades. Em declarações públicas e entrevistas dos últimos anos, ele demonstrou apoio ao arcabouço fiscal e à reforma tributária, mas alertou que o ajuste não pode frear o desenvolvimento. As informações são da Gazeta do Povo.

Controle de gastos sem elevar tributos

Em coluna publicada no jornal O Estado de S. Paulo em novembro deste ano, Trabuco reconheceu fortalezas estruturais do país, como reservas cambiais e sistema financeiro sólido, mas apontou a urgência de enfrentar a dívida pública crescente e os juros elevados. Ele propôs reduzir gastos sem aumentar impostos e cortar benefícios tributários. O executivo rejeita pacotes econômicos abruptos e defende que a responsabilidade fiscal seja compartilhada entre Executivo, Congresso, Judiciário e setor privado. Em março de 2025, na Folha de S.Paulo, elogiou o então ministro Fernando Haddad e afirmou que o arcabouço fiscal deve ser cumprido, mas ponderou que a busca pelo equilíbrio não pode demonizar o crescimento. Para ele, a expansão econômica precisa respeitar limites de inflação e dívida, mas não deve ser tratada como ameaça à estabilidade.

Juros, competitividade e investimentos

Trabuco classificou o custo do crédito no Brasil como elevadíssimo e até proibitivo para setores produtivos. Em entrevista à Folha, reconheceu a necessidade dos juros altos diante da inflação, mas ressaltou que a política monetária deve considerar dosagem e tempo de aplicação. No Conselhão, em 2023, defendeu flexibilidade na condução das políticas fiscal e monetária, rejeitando dogmas econômicos. O executivo apontou investimentos em infraestrutura e construção civil como caminhos rápidos para gerar empregos, especialmente diante dos 50 milhões de trabalhadores informais e dos impactos da automação. Durante o Fórum de Competitividade do Movimento Brasil Competitivo, em maio de 2023, defendeu a reforma tributária com adoção do Imposto sobre Valor Agregado como passo essencial para aumentar a competitividade. Ele destacou que o Custo Brasil, que inclui carga tributária, encargos trabalhistas, logística, juros reais e insegurança, funciona como âncora para o desenvolvimento e exige agenda de Estado com foco, parceria e governança. Trabuco também propôs recuperar o grau de investimento do país e aproveitar oportunidades nas agendas ambiental e tecnológica.