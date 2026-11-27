A nomeação de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o Ministério da Fazenda reacendeu no PT o receio de uma experiência semelhante à de Joaquim Levy, que deixou o governo Dilma Rousseff após menos de um ano no cargo. O presidente do Conselho de Administração do Bradesco foi confirmado na quinta-feira (26) para conduzir a política econômica do quarto governo Lula. As informações são da Gazeta do Povo.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) manifestou preocupação nas redes sociais: “Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita!”. O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), já havia afirmado que o executivo “pode não ser a melhor opção” para o cargo.

Uczai também rejeitou a possibilidade de uma segunda etapa do ajuste fiscal, enquanto a equipe econômica discute medidas para conter o crescimento das despesas obrigatórias da União a partir de 2027. Setores do PT temem que uma política de contenção de gastos comprometa promessas de campanha e desgaste o governo junto à base social do partido.

Fracasso de Levy marcou governo Dilma

Joaquim Levy assumiu a Fazenda em 2015 com a missão de produzir um superávit primário equivalente a 1,2% do PIB. Doutor em Economia pela Universidade de Chicago, ele comandava a divisão de gestão de recursos do Bradesco quando foi convidado por Dilma para substituir Guido Mantega.

O Brasil havia registrado em 2014 o primeiro déficit primário do setor público consolidado desde 2001. O programa de ajuste envolvia contenção de despesas e aumento de receitas. Em maio de 2015, o governo anunciou um contingenciamento de R$ 69,9 bilhões no Orçamento federal.

A política econômica contrastava com o discurso de Dilma durante a campanha eleitoral. O descontentamento se estendeu à direção do PT, a parlamentares da legenda e a entidades sindicais ligadas ao partido. Em setembro, o Brasil perdeu o grau de investimento concedido pela Standard & Poor’s.

Levy deixou o governo em 18 de dezembro de 2015, após divergir do Planalto sobre a meta de superávit primário para 2016. Foi substituído por Nelson Barbosa, mais alinhado às posições predominantes no PT. O PIB brasileiro terminou aquele ano com retração de 3,5%, segundo o IBGE.

Lula contrariou PT em 2003 e obteve sucesso

No primeiro mandato, entre 2003 e 2006, Lula encontrou um precedente de recuperação da confiança dos investidores. A perspectiva de sua vitória em 2002 havia provocado forte desvalorização do real e escalada do risco-país.

Eleito, o petista indicou Antonio Palocci para a Fazenda e Henrique Meirelles, ex-presidente mundial do BankBoston, para a presidência do Banco Central. Em fevereiro de 2003, a equipe econômica elevou a meta de superávit primário de 3,75% para 4,25% do PIB e anunciou contenção de R$ 14 bilhões nas despesas.

O governo encaminhou ao Congresso uma proposta de reforma da Previdência do funcionalismo, aprovada ainda em 2003. A proposta rachou o PT. Em dezembro daquele ano, o partido expulsou a senadora Heloísa Helena e os deputados federais Luciana Genro, João Babá e João Fontes. Os dissidentes participariam posteriormente da fundação do PSOL.

Diferentemente de Dilma em 2015, Lula sustentou politicamente as medidas defendidas por sua equipe econômica. A inflação, que havia encerrado 2002 em 12,53%, recuou para 9,3% em 2003 e chegou a 3,14% em 2006. A recuperação econômica foi favorecida também por uma conjuntura internacional favorável.

Trabuco e Levy têm trajetórias profissionais e perfis distintos. Enquanto Levy acumulava experiência na administração pública e em organismos internacionais antes de ingressar no Bradesco, Trabuco construiu praticamente toda a carreira na instituição, onde começou a trabalhar aos 17 anos. Formado em Filosofia, com pós-graduação em Sociopsicologia, o executivo presidiu o Bradesco entre 2009 e 2018 e mantém interlocução com Lula desde os primeiros mandatos.

Em manifestações recentes, Trabuco defendeu a preservação do tripé macroeconômico e o cumprimento das regras fiscais, mas fez ressalvas à adoção de um ajuste fiscal dissociado do crescimento econômico. “Não dá também para ficar no discurso do ajuste fiscal pelo ajuste fiscal”, afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo, em março de 2025. Em maio, durante evento em Nova York, defendeu uma revisão do modelo brasileiro de proteção social, incluindo mudanças na Previdência.