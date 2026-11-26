O executivo Luiz Carlos Trabuco confirmou nesta quinta-feira (26) que assumirá o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, ele viajou a Brasília no fim da tarde para reunião com o petista. As informações são da Gazeta do Povo.

A nomeação ainda não foi oficializada pelo governo, mas foi confirmada por veículos como Veja, SBT News, Metrópoles e CNN Brasil. O nome do banqueiro ganhou força após encontro reservado com Lula no Palácio da Alvorada, fora da agenda oficial.

Mercado reage com alta expressiva

Os investidores receberam positivamente a indicação do executivo do setor financeiro para comandar a política econômica. O dólar recuou 1,25% e fechou cotado a R$ 5,744. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, disparou 6,07% e encerrou o pregão aos 176.799,84 pontos.

Trajetória do banqueiro e recusa anterior

Natural de Marília, no interior paulista, Trabuco tem 75 anos e é filho de empregada doméstica e motorista de caminhão. Começou a trabalhar aos 12 anos como tecelão e ingressou no Bradesco aos 17 como escriturário. Foi CEO da instituição entre 2009 e 2018, quando passou a presidir o Conselho de Administração. É formado em Filosofia e pós-graduado em Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

O executivo integra desde 2023 o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, órgão consultivo da Presidência. Em novembro de 2026, assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo.

Em 2014, Trabuco recusou convite da então presidente Dilma Rousseff para a Fazenda e apoiou a indicação de Joaquim Levy, que trabalhava no Bradesco. Levy permaneceu menos de um ano no cargo, enfrentou derrotas na implementação do ajuste fiscal e foi substituído por Nelson Barbosa. Dias antes da troca, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment de Dilma.