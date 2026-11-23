Trabalhadores com gratificação natalina de até R$ 5 mil podem ficar isentos de Imposto de Renda sobre o 13º salário em 2026. A mudança vale desde janeiro e foi criada pela Lei 15.270/2025, que estabeleceu um mecanismo de redução do imposto calculado. As informações são da Gazeta do Povo.

O novo benefício zera a cobrança de IR para quem recebe até R$ 5 mil de 13º bruto. Entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, a redução é parcial e diminui conforme o valor aumenta. Acima de R$ 7.350, as regras anteriores continuam valendo, com alíquotas que chegam a 27,5%.

Laura Jimena, advogada especialista em Direito Tributário e Empresarial do escritório Tortato Advogados, explica que um trabalhador com 13º de R$ 5 mil economiza cerca de R$ 313 em comparação com a regra antiga. Com R$ 4 mil, a economia fica em torno de R$ 115.

Cálculo considera valor do 13º, não o salário mensal

O parâmetro para definir a redução é o valor do próprio 13º salário, e não necessariamente a remuneração mensal do trabalhador. Isso faz diferença para quem recebe valores variáveis, como horas extras ou comissões.

Quem ganha R$ 4.800 mensais, mas tem média alta de extras, pode ter um 13º acima de R$ 5 mil e pagar algum imposto. Por outro lado, quem foi contratado no meio do ano recebe um 13º proporcional, que pode ficar dentro da faixa de isenção mesmo com salário mais alto.

Na faixa intermediária, um 13º de R$ 5.500 teria o imposto reduzido de aproximadamente R$ 437 para R$ 190. Para um benefício de R$ 6 mil, a cobrança cairia de cerca de R$ 565 para R$ 385. Com R$ 7 mil, a diferença seria de aproximadamente R$ 46.

Desconto aparece apenas na segunda parcela

A primeira parcela do 13º deve ser paga até 30 de novembro e corresponde à metade do valor bruto, sem descontos de INSS ou IR. A segunda parcela tem prazo até 20 de dezembro, mas em 2026 o pagamento deve ser antecipado para 18 de dezembro, sexta-feira.

Todos os descontos são concentrados na segunda parcela, quando o imposto é calculado sobre o valor total do benefício. Para quem tem direito à redução integral, o campo referente ao Imposto de Renda deve aparecer zerado no contracheque.

A contribuição ao INSS continua existindo mesmo para quem estiver isento do IR. O benefício é devido aos trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas. Para quem não trabalhou durante todo o ano, o 13º é calculado proporcionalmente: cada mês com pelo menos 15 dias trabalhados corresponde a 1/12 do benefício.