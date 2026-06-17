Trabalhadores nascidos em julho e agosto recebem abono salarial hoje

Os trabalhadores que nasceram em julho e agosto recebem nesta segunda-feira (15) o pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024. Têm direito aqueles que receberam remuneração média de até R$ 2.766 em 2024 e trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias no período. As informações são da Agência Brasil.

O trabalhador precisa estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais ou no eSocial. O valor pago é proporcional ao tempo de serviço.

O cálculo equivale ao salário mínimo vigente dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados. Como o salário mínimo em 2026 é de R$ 1.621, quem trabalhou o ano inteiro recebe esse valor integral. Quem trabalhou menos meses recebe proporcionalmente.

Os valores ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026. Trabalhadores da iniciativa privada recebem preferencialmente na Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil.

As informações sobre o benefício estão disponíveis no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.