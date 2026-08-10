Trabalhadores informais podem trocar empréstimos por juros de 1,99% ao mês

Trabalhadores informais que mantêm suas contas em dia podem trocar empréstimos mais caros por crédito com juros de até 1,99% ao mês a partir desta segunda-feira (10). A linha permite contratar valores de até R$ 15 mil por meio do Desenrola Adimplentes, nova modalidade do programa federal.

As informações são da Agência Brasil.

A modalidade começou a funcionar após ajustes nas regras para ampliar a participação das instituições financeiras. A renegociação é feita exclusivamente nos bancos, sem intermediação de sites do governo.

O Desenrola Adimplentes faz parte de um pacote com três frentes para ampliar o acesso ao crédito. Além dos trabalhadores informais, o programa inclui uma linha para estudantes e ex-estudantes adimplentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e medidas para trabalhadores com carteira assinada.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a nova etapa amplia o alcance do Desenrola, criado originalmente para renegociar dívidas de pessoas inadimplentes. Segundo ele, as pessoas queriam pagar as contas, mas não estavam conseguindo.

Lançado em 2023, o Desenrola foi criado para facilitar a renegociação de dívidas e a recuperação financeira das famílias. Segundo o governo, o programa já beneficiou 7,5 milhões de famílias.

O Ministério da Fazenda alertou para golpes que usam anúncios falsos, mensagens e links enviados pela internet para atrair pessoas interessadas. Levantamento do NetLab/UFRJ identificou 544 anúncios fraudulentos nas plataformas da Meta entre abril e junho. Desses, 38% utilizavam inteligência artificial e 72% exploravam indevidamente a imagem do governo e de marcas conhecidas.

Todas as informações oficiais sobre o programa estão disponíveis nos canais do Ministério da Fazenda.