Trabalhadores dos Correios entram em greve por tempo indeterminado

Os trabalhadores dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado em todo o Brasil. A paralisação foi anunciada às 22h desta quinta-feira (10) após as negociações sobre reajuste salarial de 2026 terminarem sem acordo entre a categoria e a direção da empresa estatal. As informações são da Tribuna do Paraná.

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) e a Federação Interfederativa dos Trabalhadores em Correios (Findect) declararam o movimento após assembleias realizadas em todo o país. A decisão ocorreu depois de rodadas de negociação e tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Plano de saúde é o principal ponto de impasse

Um dos principais pontos de conflito é o plano de saúde para trabalhadores, aposentados e suas famílias. A federação afirmou que a direção dos Correios insiste em alterar sua condição de mantenedora do plano, proposta que preocupa a categoria pelos riscos ao custeio e à garantia da assistência médica.

A representação dos trabalhadores declarou que a categoria buscou uma solução negociada, mas a empresa manteve uma posição considerada intransigente.

Findect aguarda resposta da direção

A Findect informou que segue acompanhando o movimento e que aguarda resposta da direção dos Correios e do governo federal sobre as reivindicações da categoria.

A reportagem solicitou um posicionamento da direção dos Correios sobre a greve, mas não obteve resposta até o momento.