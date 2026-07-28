Trabalhadores com FGTS recebem até R$ 13 bilhões em agosto

Cerca de 138,2 milhões de trabalhadores vão receber R$ 13,04 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O dinheiro será depositado até 31 de agosto nas contas vinculadas ao fundo. A decisão foi aprovada nesta terça-feira (28) pelo Conselho Curador do FGTS.

As informações são da Agência Brasil.

O valor corresponde a 89% do lucro obtido pelo fundo em 2025, que foi de R$ 14,65 bilhões. O crédito será feito de forma proporcional ao saldo que cada trabalhador tinha na conta em 31 de dezembro de 2025.

Têm direito ao recebimento todos os trabalhadores que possuíam saldo positivo no FGTS em 31 de dezembro de 2025. Isso inclui tanto contas ativas quanto inativas.

O FGTS é um fundo criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Todo mês, as empresas depositam 8% do salário do funcionário em uma conta vinculada ao fundo. Quando o FGTS obtém lucro com seus investimentos, parte desse resultado é distribuída aos trabalhadores.