Todas as cinco atividades do setor de serviços mostraram bom desempenho em outubro deste ano ante o mesmo mês do ano passado, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na média global, os serviços cresceram 2,7% nesse tipo de comparação. Em outubro de 2018, o setor já tinha avançado 1,5% ante o mesmo mês do ano anterior.

“Não é um resultado desprezível, é expressivo e contundente, que mostra uma força desse crescimento de serviços frente ao ano anterior”, afirmou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa.

O ramo de serviços de informação e comunicação (5,1%) exerceu a contribuição positiva mais relevante em outubro de 2019 ante outubro de 2018.

Os demais avanços ocorreram nos serviços profissionais, administrativos e complementares (2,6%), outros serviços (4,2%), serviços prestados às famílias (2,5%) e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (0,3%).

O agregado de atividades turísticas teve alta de 4,2% em outubro deste ano ante outubro do ano anterior.

O índice de difusão dos serviços, que mostra o porcentual de subsetores investigados com avanços, aumentou de 48,2% em setembro para 53,0% em outubro.