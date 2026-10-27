Tesouro Nacional recompra títulos públicos para conter instabilidade

O Tesouro Nacional vai recomprar Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) com vencimentos em 15/08/2030, 15/05/2035, 15/08/2040 e 15/05/2045. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27). As informações são da Agência Brasil.

O edital com as condições do leilão de recompra será divulgado no site da instituição. A medida foi autorizada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Ao comunicar o novo leilão, a Secretaria do Tesouro também anunciou o cancelamento do próximo leilão de Letras Financeiras do Tesouro (LFT). Conhecidas como Tesouro Selic, as LFTs são títulos públicos de renda fixa indexados à Taxa Selic, a taxa básica de juros da economia.

Ontem (26), um dia após o segundo turno das eleições gerais, o Tesouro Nacional recomprou mais de R$ 14,8 bilhões em títulos públicos. A disputa à Presidência da República foi vencida pelo candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva.

A recompra dos títulos públicos é uma medida extraordinária adotada para corrigir eventuais instabilidades verificadas no mercado, como as registradas nesta segunda-feira.

Durigan classificou as oscilações como variações decorrentes do ajuste de expectativas frente ao resultado das eleições. O ministro disse a jornalistas, em Brasília, que a recompra dos títulos seria anunciada na medida em que estivessem colocadas as condições e a necessidade do governo federal de fazer uma intervenção.

O mercado estava apostando em um determinado candidato, mas o presidente Lula conseguiu uma vitória histórica, segundo o ministro. Neste contexto, é natural que uma troca de posições cause um desarranjo temporário no mercado, afirmou.

Durigan demonstrou confiança na retomada da racionalidade de mercado. Ele disse esperar que o nível de racionalidade seja mantido, sem grandes oscilações.