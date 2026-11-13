Tesouro Nacional prevê normalizar sistemas até segunda-feira

Os sistemas e serviços do Tesouro Nacional que ficaram fora do ar após um ataque cibernético devem voltar a funcionar até a manhã de segunda-feira (16). A previsão foi divulgada pelo órgão nesta sexta-feira (13). A interrupção afeta ferramentas de consulta a documentos, séries históricas e informações no site do Tesouro e no portal Tesouro Transparente. As informações são da Agência Brasil.

A indisponibilidade faz parte das medidas de segurança adotadas após o acesso não autorizado, identificado em 4 de novembro mas divulgado apenas na quinta-feira (12). O Tesouro ressalta que nem todos os sistemas fora do ar foram atingidos pelo incidente.

As principais estruturas responsáveis pelas operações do órgão continuam funcionando normalmente. Não houve impacto financeiro e a gestão da Dívida Pública Federal segue sem alterações.

Dados de 30 mil usuários foram expostos

O acesso indevido atingiu duas bases de dados. A primeira contém 30 mil cadastros com nomes, CPFs e e-mails de usuários do sistema e-Serviços. A segunda reúne cerca de 4 mil chaves Pix de beneficiários de pagamentos do governo federal e dados relacionados às transações.

O Tesouro informou que o acesso não autorizado foi contido e que medidas adicionais de proteção foram adotadas. Uma investigação técnica foi iniciada para apurar a origem e a extensão do episódio.

O órgão alerta que os dados expostos podem ser usados para tornar tentativas de fraude mais convincentes. Por isso, recomenda atenção a mensagens e contatos suspeitos que solicitem informações pessoais, senhas ou pagamentos.

Consulta a leilões pode ser feita por outros canais

Embora a consulta interativa aos leilões de títulos públicos esteja temporariamente indisponível no site do Tesouro, os dados podem ser acessados pela base de dados na página de Resultados dos Leilões do Banco Central, por portarias oficiais e pela divulgação dos resultados dos leilões.

O caso foi comunicado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e ao Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov). Pessoas com dúvidas sobre o incidente podem procurar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais do Ministério da Fazenda pelo canal oficial Fala.BR.

O Tesouro afirma que alguns serviços permanecerão indisponíveis até a conclusão das verificações técnicas e da correção das vulnerabilidades identificadas.