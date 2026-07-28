Tesouro Direto vende R$ 14,76 bilhões em junho e bate recorde histórico

As vendas de títulos públicos a pessoas físicas pela internet atingiram R$ 14,76 bilhões em junho, o segundo maior volume da história do Tesouro Direto. O resultado fica apenas R$ 30 milhões abaixo do recorde de março, quando as vendas somaram R$ 14,79 bilhões. As informações são da Agência Brasil.

O volume representa alta de 44,51% em relação a maio, quando foram vendidos R$ 10,22 bilhões. Na comparação com junho do ano passado, o crescimento chega a 156,03%.

O desempenho foi impulsionado pelo Tesouro Reserva, novo título indexado aos juros básicos que funciona como as caixinhas de bancos digitais. As vendas desse papel somaram R$ 2,09 bilhões, ou 14,2% do total.

Os títulos vinculados aos juros básicos foram os mais procurados, com 54,5% de participação nas vendas. As tradicionais Letras Financeiras do Tesouro (LFT) somaram R$ 4,16 bilhões, equivalente a 28,2% do total.

O interesse por papéis ligados aos juros básicos é justificado pela Taxa Selic em 14,25% ao ano. Com os juros altos, esses títulos continuam atrativos para os investidores.

Os papéis corrigidos pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), representaram 34,3% do total. Os prefixados, com juros definidos no momento da emissão, totalizaram 16,7%.

O Tesouro Renda+, destinado ao financiamento de aposentadorias, respondeu por 4,6% das vendas. Já o Tesouro Educa+, criado para financiar poupança para o ensino superior, atraiu apenas 2%.

O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$ 262,47 bilhões no fim de junho, alta de 4,57% em relação a maio e de 45,53% na comparação com junho do ano passado.

O número de investidores cadastrados atingiu 35.853.678, com 261.877 novos participantes em junho. O total de investidores ativos chegou a 3.689.486, aumento de 21,19% em 12 meses.

As aplicações de até R$ 5 mil corresponderam a 75,4% das 1.530.276 operações de vendas em junho. As aplicações de até R$ 1 mil representaram 50,7%. O valor médio por operação atingiu R$ 9.648,34.