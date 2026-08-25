Tesouro Direto vende R$ 11,67 bilhões em julho e bate recorde histórico

As vendas de títulos públicos a pessoas físicas pela internet atingiram R$ 11,67 bilhões em julho, o maior volume da história para o mês. O resultado representa alta de 20,98% em relação a junho e de 60,65% na comparação com julho do ano passado. As informações são da Agência Brasil.

O desempenho foi impulsionado pelo novo título Tesouro Reserva, que funciona como as caixinhas de bancos digitais. O papel vendeu R$ 1,79 bilhões no período, equivalente a 15,3% do total.

Os títulos vinculados aos juros básicos foram os mais procurados, com participação de 51,2% nas vendas. As tradicionais Letras Financeiras do Tesouro (LFT) somaram R$ 4,18 bilhões, ou 35,8% do total.

O interesse por papéis vinculados aos juros é justificado pelo alto nível da Taxa Selic, que está em 14% ao ano. Com os juros elevados, os títulos continuam atrativos para os investidores.

Os papéis corrigidos pela inflação representaram 27,1% do total. Os títulos prefixados, com juros definidos no momento da emissão, totalizaram 15,5%.

O Tesouro Renda+, destinado ao financiamento de aposentadorias, respondeu por 4,3% das vendas. Já o Tesouro Educa+, criado para financiar poupança para o ensino superior, atraiu apenas 1,9%.

O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$ 272,26 bilhões no fim de julho, alta de 3,73% em relação ao mês anterior e de 46,58% na comparação com julho do ano passado.

O número de investidores cadastrados atingiu 36.124.180, com 270.502 novos participantes em julho. O total de investidores ativos chegou a 3.808.491, aumento de 22,89% em 12 meses.

As aplicações de até R$ 5 mil corresponderam a 78,4% das 1.444.518 operações de venda em julho. Só as aplicações de até R$ 1 mil representaram 55,5%. O valor médio por operação atingiu R$ 8.076,26.

O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para permitir que pessoas físicas comprem títulos públicos diretamente pela internet. A venda de títulos é uma das formas que o governo tem de captar recursos para pagar dívidas e honrar compromissos.