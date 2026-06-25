Tesouro Direto bate recorde em maio com vendas de R$ 10,22 bilhões

As vendas de títulos públicos a pessoas físicas pela internet bateram recorde para meses de maio, com R$ 10,22 bilhões em papéis vendidos. O valor é 19,46% maior do que em abril e 48,98% superior a maio do ano passado. O crescimento foi impulsionado pelo novo título Tesouro Reserva, que funciona como as caixinhas de bancos digitais. As informações são do Tesouro Nacional.

Os títulos mais procurados pelos investidores foram os vinculados aos juros básicos, com participação de 54,5% nas vendas. As tradicionais Letras Financeiras do Tesouro (LFT) somaram R$ 4,05 bilhões, enquanto o Tesouro Reserva alcançou R$ 1,52 bilhão. O interesse por papéis vinculados aos juros básicos é justificado pelo alto nível da Taxa Selic, que está em 14,25% ao ano.

Os papéis corrigidos pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), corresponderam a 22,5% do total. Os títulos prefixados, com juros definidos no momento da emissão, totalizaram 16,1%. O Tesouro Renda+, destinado ao financiamento de aposentadorias, respondeu por 5,3% das vendas. Já o Tesouro Educa+, criado para financiar poupança para o ensino superior, atraiu apenas 1,6%.

Estoque total cresce 42,53% em 12 meses

O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$ 251,01 bilhões no fim de maio, alta de 3,61% em relação ao mês anterior e de 42,53% em relação a maio de 2025. Esse aumento ocorreu por causa da correção pelos juros e porque as vendas superaram os resgates em R$ 6,06 bilhões no último mês.

O número total de investidores atingiu 35.591.801, com 267.136 novos participantes em maio. Nos últimos 12 meses, o número acumula alta de 9,53%. O total de investidores ativos, com operações em aberto, chegou a 3.592.215, aumento de 19,19% em 12 meses.

Pequenos investidores dominam operações

As vendas de até R$ 5 mil corresponderam a 78,1% do total de 1.192.100 operações ocorridas em maio. Só as aplicações de até R$ 1 mil representaram 54,7%. O valor médio por operação atingiu R$ 8.570,70.

Os investidores estão preferindo papéis de curto prazo. As vendas de títulos de até cinco anos representam 46,6% do total. As operações com prazo entre cinco e dez anos correspondem a 34,4%. Os papéis de mais de dez anos de prazo representaram 19% das vendas.

O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para permitir que pessoas físicas adquirissem títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional, via internet. O aplicador só precisa pagar uma taxa para a B3, a bolsa de valores brasileira, descontada nas movimentações dos títulos.