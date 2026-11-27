As vendas de títulos públicos pela internet bateram recorde para o mês de outubro e chegaram a R$ 10,57 bilhões. O resultado foi impulsionado pelo Tesouro Reserva, novo papel que funciona como as caixinhas de bancos digitais e foi lançado recentemente. O Tesouro Nacional divulgou os números nesta sexta-feira (27). As informações são do Tesouro Nacional.

O volume de outubro ficou 20,37% acima do registrado em setembro, quando as vendas somaram R$ 8,77 bilhões. Na comparação com o mesmo mês de 2025, a alta chega a 47,15%. O recorde absoluto do Tesouro Direto continua sendo agosto deste ano, com R$ 15 bilhões em vendas.

Os títulos vinculados aos juros básicos foram os mais procurados, com 48,4% de participação nas vendas. As tradicionais Letras Financeiras do Tesouro (LFT) somaram R$ 3,85 bilhões, o equivalente a 36,5% do total. Já o Tesouro Reserva, indexado à Taxa Selic, atraiu R$ 1,26 bilhões (11,9%).

Os papéis corrigidos pela inflação oficial (IPCA) responderam por 20,7% das vendas. Os títulos prefixados, que têm a rentabilidade definida no momento da compra, totalizaram 22,4%.

Juros altos explicam preferência por títulos indexados à Selic

A procura por papéis vinculados aos juros básicos reflete o patamar elevado da Taxa Selic, que está em 13,75% ao ano. Com os juros altos, esses títulos seguem atrativos para os investidores. Os papéis corrigidos pela inflação também têm despertado interesse por causa da expectativa de alta do IPCA nos próximos meses.

O Tesouro Renda+, criado para financiar aposentadorias, representou 7,2% das vendas. O Tesouro Educa+, lançado em agosto de 2023 para custear ensino superior, atraiu apenas 1,2% do total.

O estoque total do Tesouro Direto fechou outubro em R$ 285,25 bilhões, alta de 2,11% sobre setembro e de 41,93% em relação a outubro de 2025. O aumento ocorreu pela correção dos juros e porque as vendas superaram os resgates em R$ 2,87 bilhões.

Número de investidores ultrapassa 37 milhões

O programa ganhou 350.550 novos participantes em outubro e alcançou 37.097.172 investidores cadastrados. Nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 9,86%. O total de investidores com operações em aberto chegou a 3.987.860, aumento de 22,41% em um ano.

As aplicações de até R$ 5 mil representaram 80,2% das 1.222.698 operações de venda em outubro. Só as compras de até R$ 1 mil corresponderam a 58,4% do total. O valor médio por operação ficou em R$ 8.634,05.

Os investidores preferem papéis de médio prazo. As vendas de títulos com vencimento de até cinco anos somaram 47,9% do total. Os papéis com prazo entre cinco e dez anos representaram 24,9%, e os de mais de dez anos, 20,3%.

O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para permitir que pessoas físicas comprem títulos públicos pela internet, sem intermediação de bancos. A venda desses papéis é uma das formas que o governo usa para captar recursos e pagar compromissos. Em troca, o Tesouro Nacional devolve o valor com juros que podem variar conforme a Selic, a inflação ou uma taxa definida antecipadamente.