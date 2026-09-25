Tesouro Direto bate recorde com R$ 15 bilhões em investimentos

Os investimentos no Tesouro Direto atingiram R$ 15 bilhões em agosto, o maior valor desde a criação do programa. Foram realizadas 1,32 milhão de operações no período. As informações são da Agência Brasil.

Apesar do recorde em aplicações, os resgates e vencimentos somaram R$ 17,22 bilhões. Isso resultou em captação líquida negativa de R$ 2,21 bilhões, ou seja, o governo pagou mais dinheiro aos investidores do que recebeu com novas aplicações.

O resultado foi influenciado principalmente pelos vencimentos do Tesouro IPCA+ 2026, que somaram R$ 11,3 bilhões, e do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026, com R$ 1,5 bilhão.

Os títulos indexados à taxa Selic foram os mais procurados. As vendas do Tesouro Selic e do Tesouro Reserva alcançaram R$ 7 bilhões em agosto, o equivalente a 46,9% do total. Os papéis indexados à inflação responderam por R$ 5,5 bilhões das aplicações, enquanto os títulos prefixados somaram R$ 2,5 bilhões.

A preferência foi por títulos com vencimento entre um e cinco anos, que concentraram 45,2% das vendas. As aplicações de até R$ 1 mil corresponderam a 55,7% das operações realizadas no mês. O valor médio por aplicação foi de R$ 11.366,43.

O estoque do Tesouro Direto encerrou agosto em R$ 272 bilhões, praticamente estável em relação ao mês anterior. Na comparação com agosto de 2025, o crescimento foi de 43%.

O número de investidores ativos chegou a 3,83 milhões em agosto, avanço de 21,7% em 12 meses. Já o total de investidores cadastrados atingiu 36,44 milhões, com crescimento de 9,6% no período.