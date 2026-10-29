Temporada de cruzeiros movimenta R$ 4,72 bilhões na costa brasileira

A temporada de cruzeiros turísticos na costa brasileira começa nesta sexta-feira (30) e se estende até 9 de abril de 2027. A expectativa é movimentar R$ 4,72 bilhões na economia do país, com aumento de 24% na oferta de leitos em relação ao período anterior. As informações são da Agência Brasil.

Serão oito navios dedicados à costa nacional, totalizando 800 mil leitos disponíveis. A projeção é superar a marca de 72 mil empregos gerados na temporada passada. Os dados são da Associação Internacional de Cruzeiros Marítimos (Clia).

Os portos de embarque e desembarque incluem Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Itajaí, Balneário Camboriú e Paranaguá. Além disso, 28 navios internacionais de longo curso, de 22 companhias diferentes, farão mais de 200 escalas em 32 portos ao longo do litoral.

Santos lidera a projeção com 640 mil leitos previstos e potencial de injeção de R$ 616 milhões na economia local. O Rio de Janeiro vem na sequência, com 316 mil leitos e impacto de R$ 304 milhões.

No Nordeste, Salvador deve receber 182 mil leitos, movimentando R$ 175,2 milhões. Maceió tem previsão de 137 mil leitos e R$ 131,9 milhões em impacto econômico.

No Sul, Balneário Camboriú aparece com 198 mil leitos ofertados e impacto estimado em R$ 190,6 milhões. Itajaí registra 165 mil leitos, movimentando R$ 159,3 milhões. Paranaguá tem 36 mil leitos ofertados, com potencial de R$ 35 milhões.

A participação de estrangeiros entre os cruzeiristas subiu de 16,1% na temporada 2024/2025 para 23,9% em 2025/2026. O Ministério do Turismo recomenda que os turistas mantenham a carteirinha de vacinação em dia, especialmente contra sarampo, hepatites e rubéola.