Duas licitações do Banco do Brasil para aquisição de portas giratórias detectoras de metais, no valor total de R$ 105,7 milhões, estão sob investigação do Tribunal de Contas da União por indícios de cartel entre quatro empresas participantes. A área técnica do tribunal identificou sinais de que as concorrentes teriam coordenado suas propostas para simular competição e favorecer determinados vencedores. As informações são da Gazeta do Povo.

A Unidade de Auditoria Especializada em Contratações do TCU apontou que documentos apresentados pelas empresas tinham o mesmo autor, foram concluídos na mesma noite e utilizavam base de cálculo idêntica. Além disso, os auditores encontraram registros de endereços compartilhados e transferências financeiras entre as participantes. O grupo suspeito conquistou três dos 12 lotes oferecidos, totalizando R$ 11,8 milhões em contratos para instalação de equipamentos em agências de diferentes regiões do país.

O ministro Jorge Oliveira, relator do caso, determinou em 7 de junho que o Banco do Brasil prestasse esclarecimentos sobre as irregularidades em cinco dias úteis. Ele classificou os elementos identificados como indícios convergentes de simulação de competição, mas optou por não suspender os certames para não comprometer a segurança das agências bancárias. Caso confirmadas as fraudes, as empresas envolvidas poderão ser declaradas inidôneas e impedidas de participar de licitações federais por até cinco anos.

Em nota oficial, o Banco do Brasil negou ter identificado irregularidades nos processos e informou que já respondeu aos questionamentos do TCU. A instituição destacou que as licitações permanecem em andamento, sem assinatura de contratos ou entrega de equipamentos até o momento. O banco reforçou que segue mecanismos de governança e compliance e permanece à disposição dos órgãos de controle para prestar informações adicionais sempre que necessário.