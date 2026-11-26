O Tribunal de Contas da União arquivou o processo sobre irregularidades fiscais de 2014 e decidiu não aplicar multas contra a ex-presidente Dilma Rousseff e três integrantes de sua equipe econômica. A decisão unânime, tomada nesta quarta-feira (25), beneficia também o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, a atual ministra da Casa Civil Miriam Belchior e o ex-secretário do Tesouro Nacional Arno Augustin. As informações são da Gazeta do Povo.

O relator ministro Odair Cunha justificou que não existem provas suficientes para responsabilizar pessoalmente os envolvidos. “Os autos não demonstram dolo ou erro grosseiro nas condutas imputadas, razão pela qual afasto a aplicação de multas”, declarou. O arquivamento, porém, não modifica a rejeição das contas do governo daquele ano.

O caso teve início em dezembro de 2014, quando o então senador Aécio Neves apresentou representação questionando decisões sobre gastos públicos, cumprimento da meta fiscal e abertura de créditos suplementares. A meta original previa superávit de R$ 116,1 bilhões nas contas do governo central.

Principais irregularidades apontadas pelo tribunal

A área técnica do TCU identificou que o governo deixou de bloquear despesas mesmo diante da queda na arrecadação e do aumento dos gastos obrigatórios. Segundo o tribunal, seria necessário contingenciar pelo menos R$ 28,8 bilhões para cumprir a meta fiscal estabelecida.

Outro problema detectado foi a abertura de créditos suplementares por decretos considerados incompatíveis com a meta fiscal. O tribunal também criticou a falta de consideração de alertas sobre o aumento de despesas com seguro-desemprego e abono salarial, estimado em R$ 9,2 bilhões.

Defesas alegaram respaldo técnico e jurídico

As defesas de Dilma, Mantega e Miriam Belchior argumentaram que as decisões tinham respaldo de pareceres técnicos e jurídicos. Também alegaram que os procedimentos seguiam práticas administrativas adotadas em anos anteriores.

Em 2015, o TCU recomendou a rejeição das contas do governo Dilma referentes a 2014, parecer que contribuiu para o processo de impeachment da então presidente em 2016. A decisão final sobre as contas cabe ao Congresso Nacional, que ainda não havia concluído a análise.