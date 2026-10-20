Economia

TCU aprova contas do Banco Central referentes a 2025

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 20/10/26 18h07
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Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios
Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O Tribunal de Contas da União aprovou nesta terça-feira (20) as contas do Banco Central de 2025. A decisão concedeu quitação plena ao presidente Gabriel Galípolo e aos outros oito integrantes da administração da instituição. As informações são da Gazeta do Povo.

A aprovação ocorreu uma semana após o TCU suspender o julgamento por causa de questionamentos sobre a fiscalização do Banco Central no caso do Banco Master. O ministro Jorge Oliveira, relator do processo, voltou atrás e autorizou a conclusão da análise das contas.

Oliveira considerou que o Ministério Público junto ao TCU, responsável pelo pedido de suspensão, reconheceu que os documentos da prestação de contas não indicavam irregularidades graves. Com isso, o tribunal arquivou o processo e o desvinculou da investigação sobre o Master.

Investigação sobre o Master continua em separado

A aprovação das contas não encerra as apurações sobre a atuação do Banco Central no caso Master. A investigação sobre a fiscalização da instituição financeira segue em processos separados, sob relatoria do ministro Jhonatan de Jesus.

Outro procedimento examina possíveis falhas de fiscalização na operação entre o Banco de Brasília e o Banco Master. Esse processo está paralisado à espera de decisões do Supremo Tribunal Federal.

Área técnica recomendou aprovação

A análise das contas havia recebido parecer favorável da área técnica do TCU, que recomendou considerar regulares as contas dos responsáveis. Após a conclusão da investigação sobre o Master, a área técnica deverá avaliar se os elementos do caso BRB-Master podem influenciar futuras análises das contas do Banco Central.

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