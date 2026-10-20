TCU aprova contas do Banco Central referentes a 2025

O Tribunal de Contas da União aprovou nesta terça-feira (20) as contas do Banco Central de 2025. A decisão concedeu quitação plena ao presidente Gabriel Galípolo e aos outros oito integrantes da administração da instituição. As informações são da Gazeta do Povo.
A aprovação ocorreu uma semana após o TCU suspender o julgamento por causa de questionamentos sobre a fiscalização do Banco Central no caso do Banco Master. O ministro Jorge Oliveira, relator do processo, voltou atrás e autorizou a conclusão da análise das contas.
Oliveira considerou que o Ministério Público junto ao TCU, responsável pelo pedido de suspensão, reconheceu que os documentos da prestação de contas não indicavam irregularidades graves. Com isso, o tribunal arquivou o processo e o desvinculou da investigação sobre o Master.
Investigação sobre o Master continua em separado
A aprovação das contas não encerra as apurações sobre a atuação do Banco Central no caso Master. A investigação sobre a fiscalização da instituição financeira segue em processos separados, sob relatoria do ministro Jhonatan de Jesus.
Outro procedimento examina possíveis falhas de fiscalização na operação entre o Banco de Brasília e o Banco Master. Esse processo está paralisado à espera de decisões do Supremo Tribunal Federal.
Área técnica recomendou aprovação
A análise das contas havia recebido parecer favorável da área técnica do TCU, que recomendou considerar regulares as contas dos responsáveis. Após a conclusão da investigação sobre o Master, a área técnica deverá avaliar se os elementos do caso BRB-Master podem influenciar futuras análises das contas do Banco Central.