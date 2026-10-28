TCU aprova alíquota de 11,3% para CBS a partir de 2027

O Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira (28) uma alíquota de referência de 11,3468% para a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Esse tributo federal foi criado pela reforma tributária para substituir o PIS/Pasep e a Cofins a partir de 2027. O percentual ficou cerca de 23% acima da estimativa anterior de 9,21% usada pelo Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. As informações são da Gazeta do Povo.

A decisão ocorreu em sessão extraordinária do plenário do TCU, sob relatoria do ministro Vital do Rêgo. O tribunal arredondou o resultado para 11,3%. O Senado Federal deverá fixar a alíquota por meio de resolução até 15 de dezembro. Até lá, o percentual ainda poderá mudar. O tribunal também definiu um redutor de 44,16% para as compras da administração pública direta, autarquias e fundações públicas.

Alíquota busca preservar arrecadação federal

A alíquota de referência deve preservar a arrecadação dos tributos federais que a CBS substituirá durante a transição para o novo sistema. O cálculo considera as regras de tributação previstas na legislação, incluindo regimes diferenciados, isenções, créditos tributários e mecanismos de devolução de impostos.

A diferença entre os 11,3468% calculados pelo TCU e os 9,21% da estimativa anterior corresponde a 2,1368 pontos percentuais. O impacto efetivo dependerá do regime tributário e das operações de cada setor.

CBS começa a substituir PIS e Cofins em 2027

A CBS integra, ao lado do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, o novo modelo de tributação sobre o consumo. Enquanto a contribuição federal substituirá o PIS/Pasep e a Cofins, o IBS reunirá tributos estaduais e municipais.

A cobrança da CBS começará em 2027, quando o novo sistema avançará para substituir os tributos federais atuais. A transição completa para o modelo de tributação sobre o consumo está prevista para 2033. O Senado ainda definirá o percentual aplicável em 2027 com base no cálculo do TCU e nas regras legais da reforma tributária.