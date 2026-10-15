TCU adia julgamento das contas do Banco Central até caso Master

A 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União decidiu nesta terça-feira (13) que só vai julgar as contas de 2025 do Banco Central depois de avaliar se a autoridade monetária falhou na fiscalização do Banco Master. A instituição financeira foi liquidada em novembro de 2025. As informações são da Gazeta do Povo.

O caso Master está ligado à tentativa de compra do banco por parte do Banco de Brasília. Enquanto a operação estava sob análise do BC, o BRB comprou bilhões de reais em carteiras do Master que depois passaram a ser investigadas como fraudulentas. O Banco Central barrou a aquisição em setembro de 2025.

Ex-presidente do BRB foi preso por suspeita de propina

O ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa foi preso em abril deste ano. Segundo a investigação, ele teria ignorado inconsistências nas carteiras e facilitado as transações em troca de propina na forma de imóveis de alto padrão. A defesa nega que ele tenha cometido crimes.

O processo no TCU vai discutir ainda se a reclamação que levou o caso Master ao Supremo Tribunal Federal pode influenciar no resultado do julgamento das contas. A controvérsia chegou ao STF por iniciativa do próprio Daniel Vorcaro, dono do banco.

Alertas sobre o Master começaram em 2020

Daniel Vorcaro assumiu o controle do então Banco Máxima em 2017. A transferência foi rejeitada em fevereiro de 2019 pelo BC, mas aprovada oito meses depois, já sob a gestão de Roberto Campos Neto. Em 2021, o banco passou a se chamar Master.

Há registros de alertas sobre suspeitas nas operações desde 2020. Entre aquele ano e 2022, a Comissão de Valores Mobiliários fez quatro comunicações ao Banco Central sobre suspeitas relacionadas ao Master.