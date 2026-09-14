Taxistas e motoristas de app podem financiar carro em até 84 vezes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira (14) a lei que torna permanente o programa Move Brasil. A iniciativa oferece linhas de crédito para compra de veículos novos por taxistas, motoristas de aplicativo, entregadores e motoristas de transporte escolar.

As informações são da Agência Brasil.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disponibiliza R$ 30 bilhões para o programa. O valor será usado conforme a demanda dos trabalhadores ao longo do tempo.

O financiamento pode ser feito para veículos de até R$ 200 mil, incluindo carros elétricos, híbridos, movidos a etanol e flex, além de utilitários. O parcelamento chega a 84 vezes.

Os juros são de 12,6% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres. Motoristas de aplicativo podem aderir após completar seis meses de cadastro ativo em plataforma.

O pedido de habilitação deve ser feito pela internet, no site do Move Brasil.