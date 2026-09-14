Economia

Taxistas e motoristas de app podem financiar carro em até 84 vezes

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 14/09/26 19h06
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Imagem mostra uma calculadora com moedas e notas de real.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira (14) a lei que torna permanente o programa Move Brasil. A iniciativa oferece linhas de crédito para compra de veículos novos por taxistas, motoristas de aplicativo, entregadores e motoristas de transporte escolar.

As informações são da Agência Brasil.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disponibiliza R$ 30 bilhões para o programa. O valor será usado conforme a demanda dos trabalhadores ao longo do tempo.

O financiamento pode ser feito para veículos de até R$ 200 mil, incluindo carros elétricos, híbridos, movidos a etanol e flex, além de utilitários. O parcelamento chega a 84 vezes.

Os juros são de 12,6% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres. Motoristas de aplicativo podem aderir após completar seis meses de cadastro ativo em plataforma.

O pedido de habilitação deve ser feito pela internet, no site do Move Brasil.

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