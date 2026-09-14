Taxistas e motoristas de app podem financiar carro em até 84 vezes

Taxistas, motoristas de aplicativo, entregadores e motoristas de transporte escolar podem financiar carros e motos novos com juros de 12,6% ao ano para homens e 11,5% para mulheres. O programa Move Brasil foi sancionado nesta segunda-feira (14) e se tornou permanente.

As informações são da Agência Brasil.

O financiamento vale para veículos de até R$ 200 mil e pode ser parcelado em até 84 vezes. O programa aceita carros elétricos, híbridos, movidos a etanol e flex, além de veículos utilitários.

Trabalhadores de aplicativo podem aderir após completar seis meses de cadastro ativo em plataforma para motoristas e entregadores. O pedido de habilitação deve ser feito pela internet, no site do Move Brasil.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disponibilizou R$ 30 bilhões para o programa. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, explicou que o recurso será usado ao longo do tempo, de acordo com a demanda dos trabalhadores.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou que o programa beneficia os trabalhadores, a economia do país e o meio ambiente, já que foca em veículos elétricos e híbridos. Segundo ele, o trabalhador também reduz o custo com combustível.