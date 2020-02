Os juros futuros curtos reagem em leve baixa à forte desaceleração do IPCA de janeiro, que subiu 0,21%, ante aumento de 1,15% em dezembro, ficando abaixo do piso das estimativas (0,31% a 0,56%). A reação é limitada após o comunicado do Copom ter indicado na quarta-feira pausa do ciclo de afrouxamento monetário. Mais cedo o IGP-DI de janeiro também mostrou acentuado arrefecimento dos preços.

Às 9h14, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,295%, na mínima, de 4,331%, enquanto o vencimento para 2023 caía para 5,49%, na mínima, de 5,54% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 caía para 6,11%, de 6,14% no ajuste anterior.