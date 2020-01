Em dia de agenda local mais esvaziada, os juros futuros operam perto dos ajustes da véspera na manhã desta quarta-feira, 29, à espera do fim da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) com coletiva do presidente da instituição, Jerome Powell (16h30). Mais cedo, os curtos eram negociados na estabilidade, enquanto os médios e longos tinham viés de baixa, dando continuidade ao movimento desta terça-feira (28).

Às 9h05, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 4,335%, mesma taxa do ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2023 operava a 5,480%, na máxima, de 5,500% na véspera, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 exibia 6,190%, na máxima, de 6,210% no ajuste anterior.