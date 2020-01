Os juros futuros começaram a sessão desta sexta-feira, 3, em alta, acompanhando o dólar e refletindo o nervosismo global com as tensões entre Estados Unidos e Irã. O Irã prometeu nesta sexta “retaliação severa” aos Estados Unidos após o presidente Donald Trump ordenar um ataque aéreo em Bagdá que resultou na morte do comandante das Forças Quds, uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã, o general Qassem Soleimani.

Às 9h14, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,54%, na mínima, de 4,52% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 marcava 5,83%, na mínima, de 5,78%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 exibia 6,44%, na mínima, de 6,39% no ajuste de quinta-feira (2).