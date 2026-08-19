Taxa das blusinhas pode perder validade em 8 de setembro

A medida provisória que zera o imposto de importação de 20% sobre compras de até US$ 50 feitas pela internet pode perder a validade no dia 8 de setembro. O texto precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado até essa data.

As informações são da Agência Brasil.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira (19) que o governo vai concentrar esforços na próxima semana para mobilizar a base no Congresso Nacional. O objetivo é avançar com a análise da medida provisória, conhecida como taxa das blusinhas.

A instalação da comissão parlamentar mista que vai analisar a MP foi adiada na semana passada. A análise estava parada por falta de autorização do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O governo pediu formalmente a instalação do colegiado. Durigan participou do Fórum Saúde, promovido pela Esfera Brasil e pela EMS, em Brasília, quando fez a declaração.