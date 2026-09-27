Tarcísio apoia fim das bets e critica timing de medida de Lula

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou ser contra as apostas online, conhecidas como bets, mas criticou a medida provisória do presidente Lula que extingue o setor no Brasil. Segundo ele, a ação é um “oportunismo eleitoral”, já que foi anunciada a nove dias do primeiro turno das eleições. As informações são da Gazeta do Povo.

Durante evento sobre moradia no Itaim Paulista, em São Paulo, Tarcísio afirmou ser “absolutamente contra bet, contra o jogo” e disse que as apostas estão “massacrando o brasileiro”. O governador questionou por que o governo federal demorou quatro anos para agir contra o problema, fazendo isso apenas às vésperas da votação.

Tarcísio estava acompanhado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do candidato ao Senado, André do Prado (PL). Durante o discurso, reforçou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial e a aliados para o Senado.

Medida proíbe depósitos e bloqueia sites

A decisão de extinguir as bets foi anunciada por Lula na sexta-feira (25). A medida provisória atinge apostas esportivas e cassinos online, incluindo jogos como o “Jogo do Tigrinho”. Desde a publicação, não é mais permitido depositar dinheiro nos sites.

As plataformas ficarão disponíveis até 5 de outubro apenas para que os apostadores retirem seu saldo. No dia seguinte ao primeiro turno, provedores de internet e o Comitê Gestor da Internet no Brasil deverão bloquear os sites e aplicativos.

Bancos farão devolução de valores

Caso usuários mantenham valores em conta após o bloqueio, a devolução será feita entre 9 e 14 de outubro pelos bancos que operam com as plataformas. Situações com impedimento serão intermediadas pela Caixa Econômica Federal.