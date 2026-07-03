Tabeliães lideram ranking de patrimônio no Imposto de Renda 2026

Os tabeliães, responsáveis por administrar cartórios, e diversas categorias de servidores públicos lideram o ranking de profissões com maior patrimônio médio declarado no Imposto de Renda de 2026, referente ao ano fiscal de 2025. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (2) pela Receita Federal, por meio do painel estatístico “Perfil do Declarante”. As informações são da Gazeta do Povo.

Os tabeliães registraram um patrimônio médio de R$ 3,28 milhões, enquanto a média nacional ficou em R$ 409 mil. Membros do Poder Judiciário e do Ministério Público acumularam cerca de R$ 3 milhões. Diplomatas e cônsules declararam R$ 2,5 milhões em bens.

Carreiras do Judiciário superam médicos e advogados

O patrimônio médio das carreiras do Poder Judiciário é praticamente o dobro do declarado por médicos, que registraram R$ 1,4 milhão. Em relação aos advogados, a diferença é ainda maior: os membros do Judiciário acumularam o triplo dos R$ 1,1 milhão declarados pela advocacia privada. Dirigentes de empresas declararam R$ 1,7 milhão e produtores rurais R$ 1,6 milhão.

Pela primeira vez, a Receita Federal disponibilizou um mecanismo de consulta que permite cruzar informações por profissão, faixa de renda, patrimônio, estado, sexo, idade, raça e cor, sem violar o sigilo fiscal. O levantamento engloba apenas quem declarou o IRPF.

Ranking completo das profissões com maior patrimônio

Confira a lista das profissões com maior patrimônio médio declarado: titulares de cartório (R$ 3,28 milhões), membros do Judiciário (R$ 2,93 milhões), Ministério Público (R$ 2,9 milhões), cônsules e diplomatas (R$ 2,5 milhões), atletas (R$ 1,7 milhão), dirigentes e presidentes de empresa (R$ 1,7 milhão), produtores agropecuários (R$ 1,6 milhão), servidores de carreira do Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários (R$ 1,4 milhão), médicos (R$ 1,4 milhão), advogados públicos e procuradores da Fazenda (R$ 1,2 milhão) e advogados (R$ 1,1 milhão).