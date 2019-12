A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação entre a Seara Alimentos Ltda. e o Frigorífico Marba Ltda. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 4.

continua depois da publicidade

Segundo informações disponibilizadas pelo Cade, com a operação, a Seara vai adquirir a totalidade das quotas representativas do capital social do Marba.

Assim, a operação consiste em aquisição de controle e abrange todas as atividades da Marba.