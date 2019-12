A superintendência geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a operação entre a Petro Rio S.A. e a Petrobras. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 19.

De acordo com parecer do Cade, a operação consiste na aquisição pela Petro Rio, por meio de suas subsidiárias PetroRio Jaguar e PetroRio Lux, respectivamente: da totalidade da participação detida pela Petrobras, equivalente a 30%, no Campo de Frade, localizado na bacia de Campos, Rio de Janeiro, e da totalidade da participação detida pela vendedora (por meio de sua subsidiária Petrobras Frade Inversiones S.A.), equivalente a 30%, na Frade B.V. e nos direitos econômicos do Floating Production Storage and Offloading – FPSO Frade e dos equipamentos submersos utilizados na operação do Campo de Frade.

Com a conclusão da operação, a Petro Rio, que já detém 70% de participação no Campo Frade, passará a deter a integralidade dos direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás deste campo.