A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela Magazine Luiza das quotas representativas da totalidade do capital social da Estante Virtual. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 20.

Segundo parecer do Cade, as partes envolvidas consideram que a operação é uma oportunidade de expansão dos negócios da Magazine Luiza no comércio varejista eletrônico.

Para a Estante Virtual, o investimento do Magazine Luiza representa uma boa oportunidade de capitalização.