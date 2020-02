A zona do euro registrou superávit comercial de 22,2 bilhões de euros em dezembro de 2019, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pela agência de estatísticas Eurostat. O resultado é maior do que o saldo positivo de novembro, que foi de 19,1 bilhões de euros.

As exportações dos 19 países que formam a zona do euro aumentaram 0,9% em dezembro ante novembro, enquanto as importações diminuíram 0,7% no mesmo período, também no cálculo com ajuste sazonal.

A Eurostat informou ainda que a União Europeia (UE), bloco mais amplo agora formado por 27 países, teve superávit comercial recorde com os Estados Unidos em 2019, de 152,6 bilhões de euros. No fim do mês passado, o Reino Unido deixou de fazer parte da UE. Com informações da Dow Jones Newswires.