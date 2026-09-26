Economia

Subsídio de R$ 2,12 por litro de diesel é mantido pelo governo

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 26/09/26 13h06
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Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios
Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O governo federal manteve o subsídio de R$ 2,12 por litro de óleo diesel. A medida foi publicada nesta sexta-feira (25) em edição extra do Diário Oficial da União e evita a redução do benefício que estava prevista para este sábado (26).

As informações são da Agência Brasil.

A Portaria nº 2.946 do Ministério da Fazenda garante a continuidade do valor integral após o fim da vigência da Medida Provisória nº 1.363/2026. A justificativa é a volatilidade dos preços internacionais do petróleo e dos combustíveis.

O subsídio ao diesel começou com R$ 1,12 por litro. Depois, com o agravamento do cenário externo, a MP 1.391 autorizou a Fazenda a definir o valor da subvenção por conta própria.

Com base nessa autorização, o ministério fixou uma subvenção adicional de R$ 1 por litro. O valor total chegou aos R$ 2,12 atualmente praticados.

A nova portaria não aumenta o subsídio. O objetivo é apenas manter o valor que já estava em vigor diante da instabilidade dos preços no mercado internacional.

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