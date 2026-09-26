Subsídio de R$ 2,12 por litro de diesel é mantido pelo governo

O governo federal manteve o subsídio de R$ 2,12 por litro de óleo diesel. A medida foi publicada nesta sexta-feira (25) em edição extra do Diário Oficial da União e evita a redução do benefício que estava prevista para este sábado (26).

As informações são da Agência Brasil.

A Portaria nº 2.946 do Ministério da Fazenda garante a continuidade do valor integral após o fim da vigência da Medida Provisória nº 1.363/2026. A justificativa é a volatilidade dos preços internacionais do petróleo e dos combustíveis.

O subsídio ao diesel começou com R$ 1,12 por litro. Depois, com o agravamento do cenário externo, a MP 1.391 autorizou a Fazenda a definir o valor da subvenção por conta própria.

Com base nessa autorização, o ministério fixou uma subvenção adicional de R$ 1 por litro. O valor total chegou aos R$ 2,12 atualmente praticados.

A nova portaria não aumenta o subsídio. O objetivo é apenas manter o valor que já estava em vigor diante da instabilidade dos preços no mercado internacional.