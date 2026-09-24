Subsídio de R$ 2,12 por litro de diesel deve continuar por mais 30 dias

O governo federal deve prorrogar por mais 30 dias o subsídio de R$ 2,12 por litro de diesel. O anúncio da extensão do benefício deve sair ainda nesta semana, segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

As informações são da Agência Brasil.

Atualmente, o valor total resulta da soma de duas medidas. A primeira é um subsídio de R$ 1,12 por litro, que vence neste sábado (26). A segunda é um adicional de R$ 1 por litro, anunciado em setembro.

Moretti afirmou nesta quinta-feira (24) que a tendência é manter o valor atual. A decisão será levada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas a avaliação técnica da equipe econômica é favorável à continuidade.

Na prática, o governo deve elevar o subsídio previsto na medida mais recente para preservar o total de R$ 2,12 por litro após o vencimento da primeira medida provisória.

A decisão ocorre em meio à alta do petróleo e problemas no mercado internacional de combustíveis relacionados ao conflito no Oriente Médio.

O diesel é usado principalmente no transporte de cargas e no transporte coletivo. Segundo o governo, o subsídio reduz a pressão sobre o preço do combustível no mercado interno e diminui o risco de desabastecimento.

Além do diesel, o governo anunciou neste mês desoneração de R$ 0,63 por litro de PIS/Cofins sobre a gasolina e de R$ 0,19 por litro sobre o etanol.

Somadas, as medidas representam um custo estimado de aproximadamente R$ 7 bilhões por mês para a União.