O governo federal vai estender por mais 30 dias o subsídio de R$ 2,12 por litro de diesel vendido no país. A medida pode custar entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões aos cofres públicos e elevar para cerca de R$ 85 bilhões o gasto total com políticas de controle de preços dos combustíveis em 2026. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. As informações são da Agência Brasil.

Moretti explicou que a estimativa inicial era de R$ 10,5 bilhões mensais, mas os valores observados na prática têm ficado um pouco abaixo. A portaria que oficializa a renovação ainda precisa ser validada pelo governo. Até agora, as ações para segurar os efeitos da alta internacional do petróleo já provocaram impacto de aproximadamente R$ 75 bilhões nas contas públicas neste ano, incluindo de R$ 64 bilhões a R$ 65 bilhões em subsídios aos combustíveis e cerca de R$ 10 bilhões em perda de arrecadação com desonerações tributárias.

A equipe econômica pretende reduzir gradualmente os incentivos conforme os preços internacionais do petróleo recuem. A prioridade no momento é garantir o abastecimento e evitar aumentos bruscos nas bombas. Moretti afirmou que o governo tem a perspectiva de rever esses valores na expectativa de que os parâmetros de preço cedam.

Receitas extras devem compensar parte dos gastos

O governo esperava compensar os gastos com os subsídios por meio de receitas extraordinárias decorrentes da valorização do petróleo, como royalties, tributos sobre o setor e o Imposto de Exportação sobre petróleo, prorrogado até 31 de dezembro. Parte da arrecadação deve entrar apenas em 2027, devido ao calendário de pagamento dos tributos. Considerando esses recursos, o governo espera manter o equilíbrio entre receitas e despesas extraordinárias.

A prorrogação ocorre após o Congresso autorizar a exclusão de até R$ 10,5 bilhões em despesas com subsídios ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026. A medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira (24). A autorização permitiu reduzir o contingenciamento de despesas de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões, liberando cerca de R$ 3,4 bilhões do Orçamento.

Impacto na inflação e outros benefícios vigentes

Moretti afirmou que, sem a política de subsídios, o governo teria registrado superávit primário em 2026, mas às custas de maior instabilidade nos preços dos combustíveis e de efeitos negativos sobre a economia. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, disse que sem os incentivos a inflação ao consumidor poderia ser pelo menos 1 ponto percentual maior. Ele afirmou que o país teria diesel e gasolina acima de R$ 10, um cenário difícil do ponto de vista social e de cadeias logísticas.

Além da subvenção de R$ 2,12 por litro de diesel, o governo mantém medidas de redução de tributos federais sobre gasolina e etanol. Atualmente, estão zerados os tributos federais sobre a gasolina, equivalentes a R$ 0,89 por litro, e sobre o etanol, de R$ 0,19 por litro. A subvenção aos produtores de etanol está em R$ 0,428 por litro. Em 13 de novembro, o Executivo decidiu não renovar a subvenção adicional de R$ 1,40 por litro de diesel importado.