O governo federal vai estender por mais 30 dias o subsídio de R$ 2,12 por litro de diesel vendido no país. A medida foi confirmada nesta quinta-feira (26) pelo Ministério da Fazenda, que publicará a portaria oficial nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial da União. O objetivo é conter os efeitos da alta do petróleo no mercado internacional e evitar reajustes nas bombas. As informações são do Ministério da Fazenda.

A extensão do benefício deve custar entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões, segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Esse valor não estava incluído nos cerca de R$ 75 bilhões já gastos com políticas de contenção de preços dos combustíveis em 2026. Com a prorrogação, o custo total das ações pode chegar a aproximadamente R$ 85 bilhões neste ano.

Do montante já registrado, entre R$ 64 bilhões e R$ 65 bilhões correspondem a subsídios aos combustíveis. Outros R$ 10 bilhões decorrem da perda de arrecadação com desonerações tributárias. Moretti afirmou que os gastos efetivos têm ficado abaixo da estimativa máxima e que a equipe econômica pretende reduzir os incentivos quando os preços internacionais do petróleo recuarem.

O Congresso Nacional autorizou a retirada de até R$ 10,5 bilhões em despesas com subsídios ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026. A lei complementar foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira (24). A mudança reduziu o contingenciamento de despesas de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões, permitindo o desbloqueio de R$ 2,1 bilhões e a liberação de aproximadamente R$ 3,4 bilhões do Orçamento.

O governo espera compensar parte dos gastos com receitas extraordinárias relacionadas à valorização do petróleo, como royalties e tributos do setor. Moretti informou, porém, que parte desses recursos só deve entrar nos cofres públicos em 2027, devido ao calendário de pagamento dos tributos.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, defendeu que os subsídios evitam impactos mais fortes dos combustíveis sobre a inflação e a atividade econômica. Segundo ele, sem os incentivos, a inflação ao consumidor poderia ser pelo menos um ponto percentual maior. “Certamente, a gente teria diesel acima de R$ 10, gasolina acima de R$ 10. Um cenário bem difícil do ponto de vista social e de cadeias logísticas”, afirmou Ceron na quarta-feira (25).

Além do subsídio ao diesel, o governo mantém zerados os tributos federais sobre a gasolina e o etanol. As medidas em vigor incluem redução de R$ 0,89 por litro nos tributos federais sobre a gasolina, redução de R$ 0,19 por litro nos tributos sobre o etanol e subsídio de R$ 0,428 por litro aos produtores de etanol. Em 13 de novembro, o governo decidiu não renovar o subsídio adicional de R$ 1,40 por litro de diesel importado, mas informou que poderá reavaliar a decisão conforme a evolução do petróleo.