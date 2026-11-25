O subsídio de R$ 2,12 por litro de diesel deve ser renovado por mais 30 dias pelo governo federal. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, anunciou nesta quarta-feira (25) a intenção de manter o benefício diante das oscilações do petróleo no mercado internacional. As informações são da Gazeta do Povo.

A subvenção é um pagamento feito pelo governo para reduzir o custo do combustível e evitar que a alta chegue ao consumidor. A medida foi adotada em 2026, após a elevação dos preços internacionais do petróleo provocada pelos conflitos no Oriente Médio, que também aumentaram os custos de transporte e pressionaram a inflação.

Segundo o ministro, o governo pretende reduzir gradualmente os valores da ajuda caso os preços internacionais do petróleo apresentem queda. O Brasil importa parcela relevante do diesel que consome, o que faz com que altas externas impactem diretamente o custo interno e o abastecimento.

Impacto na economia e no orçamento

O diesel tem peso importante na economia brasileira porque abastece caminhões responsáveis pelo transporte de mercadorias e alimentos em todo o país. Por isso, aumentos expressivos no combustível podem elevar o preço dos fretes e encarecer produtos para a população.

A manutenção do benefício está relacionada ao projeto de ajuste fiscal aprovado pelo Congresso Nacional nesta semana. A proposta retirou R$ 10,5 bilhões das despesas consideradas no cálculo da meta fiscal de 2026, elevando a previsão de déficit nas contas do governo de R$ 67 bilhões para R$ 77 bilhões.

Mudanças no subsídio ao longo do ano

Moretti afirmou que a mudança abriu espaço no orçamento para manter a política de controle dos preços do diesel. “Se não fosse isso, pagaríamos mais em termos de inflação e da taxa Selic”, declarou o ministro.

O governo também conseguiu liberar R$ 3,4 bilhões em recursos para novos gastos neste ano, após a aprovação da medida pelo Congresso. A decisão, porém, aumenta a previsão de rombo nas contas públicas, em um momento de pressão sobre o orçamento federal.

A ajuda ao diesel passou por mudanças ao longo de 2026, com reajustes e renovações periódicas. Em setembro, o valor chegou a R$ 2,12 por litro, enquanto o benefício adicional de R$ 1,40 por litro destinado ao diesel importado não foi renovado após vencer em outubro.