Strategicos Group lidera ranking de melhores empresas em São Paulo

A Strategicos Group conquistou o primeiro lugar entre as pequenas empresas da Região Metropolitana de São Paulo no ranking Melhores Empresas para Trabalhar 2026. A consultoria, que atua com gestão tributária, finanças, serviços jurídicos, seguros, contabilidade e educação, tem 98 profissionais e apresenta equilíbrio exato entre homens e mulheres: 49 pessoas de cada gênero. As informações são da Gazeta do Povo.

As mulheres ocupam duas das cinco posições de gerência executiva e C-Level (cargos de alta liderança) e quatro dos seis cargos de gestão e supervisão da linha de frente. A equipe é majoritariamente jovem: 60 profissionais têm até 34 anos, o que representa mais de 60% do quadro. Outras 25 pessoas estão entre 35 e 44 anos.

Do total de funcionários, 93 estão na empresa há até cinco anos, o que reflete o crescimento recente da organização. O desafio agora é transformar essa expansão em vínculos duradouros e criar caminhos para que os profissionais desenvolvam suas carreiras junto com o negócio.

A Strategicos estruturou um programa de carreira com promoções, reconhecimento por desempenho e oportunidades de efetivação de estagiários. A iniciativa busca valorizar profissionais que já conhecem a cultura da empresa e oferecer perspectivas mais claras de crescimento.

Em uma certificação anterior do GPTW, a empresa alcançou 94% de satisfação entre os profissionais, índice acima da média registrada entre as organizações nacionais reconhecidas naquele período. Na página de carreiras, a proposta apresentada aos profissionais é baseada em liberdade, reconhecimento, conexão e crescimento.

A organização procura conciliar um ambiente de proximidade com uma cultura voltada a resultados. A ideia é manter relações leves e colaborativas sem abrir mão da responsabilidade, da qualidade técnica e da busca permanente por aprimoramento.