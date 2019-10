A empresa brasileira de pagamentos Stone vai se lançar numa nova área de serviços financeiros: a partir desta segunda-feira, a fintech vai oferecer uma conta digital aos clientes que já utilizam sua máquina de cartões. Desenvolvida há dois anos pela companhia fundada pelo carioca André Street, a iniciativa pretende atrair as pequenas e médias empresas e fidelizar os consumidores em torno das soluções da companhia.

“A vida do lojista é um pesadelo, passando o dia todo falando com muitas pontas. Queremos facilitar”, disse Augusto Lins, presidente da Stone. Como tem se tornado padrão recentemente, a conta digital da Stone chega ao mercado sem cobrança de tarifas mensais.

Oficialmente, o produto é uma conta de pagamentos – o que dispensa a necessidade de a Stone atuar com auxílio de um correspondente bancário, algo comum entre as fintechs brasileiras. Para requisitar a conta, o cliente deve baixar o aplicativo da empresa e fazer seu cadastro. Como a fintech já possui dados do lojista, a expectativa é que a aprovação aconteça em minutos. O atendimento da conta também poderá ser feito via app ou com a ida de um agente da empresa até o estabelecimento do cliente. “Ninguém tem tempo de ir até a agência. Vamos fazer o caminho contrário”, diz Lins.

Por meio do serviço, o cliente poderá realizar transferências entre bancos (TEDs), registrar a folha de pagamento, pagar boletos e tributos, além de transferências internas para outras contas Stone e portabilidade salarial para funcionários.

Ao contrário do que oferecem alguns rivais, porém, a Stone não terá TEDs gratuitos – cada transação custará R$ 4, informou a fintech. Para os próximos meses, a previsão é de que o empreendedor possa também emitir boletos.

Previsão

O principal diferencial da conta, acredita Lins, porém, será o controle dos recebíveis. Com auxílio de seu sistema de pagamentos, a Stone vai oferecer ao cliente uma visualização simples para saber quando vai receber valores vindos de cartões de débito, crédito ou vales-refeição e alimentação, cada um com prazos diferenciados de depósito na conta do empreendedor ou empresário. “O lojista nunca sabe exatamente quando vai ter dinheiro. Queremos organizar de forma fácil aquele monte de papéis e comprovantes”, diz o executivo.

Aos clientes que desejarem, a Stone também vai oferecer um cartão de crédito pré-pago gratuito e sem anuidade, em parceria com a Mastercard. Segundo Lins, a proposta da Stone não é, neste primeiro momento, faturar com o serviço. “Se o cliente entender que o atendimento é bom, ele não vai embora.”

Na visão de Edson Santos, consultor e especialista em pagamentos, a estratégia da Stone é simples: oferecer cada vez mais serviços para o lojista, de forma que ele não consiga trocar a empresa por uma rival. “Com a redução de taxas, os líderes do mercado transformaram o setor de pagamentos em commodity, enquanto uma empresa mais nova, como a Stone, tem de trazer serviços de valor agregado”, afirma. Para o especialista, é bem possível que, no futuro, processar pagamentos seja só “um pedacinho do que a Stone quer ser”.

Para Guilherme Horn, consultor da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), oferecer uma conta digital é “um passo natural” para a Stone, uma vez que rivais como a PagSeguro também já têm esse tipo de oferta. “Ter uma conta digital é uma forma de garantir que ela não vai perder clientes, garantir sua fatia de mercado”, afirma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.