O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critérios claros sobre quando herdeiros podem ser cobrados por dívidas tributárias deixadas por contribuintes falecidos. A decisão, firmada no Tema 1.393, determina que a execução fiscal só pode ser redirecionada ao espólio ou aos sucessores se o devedor original tiver sido citado antes de morrer. A citação é o ato formal que convoca o devedor a participar do processo judicial. As informações são da Gazeta do Povo.

A professora Karla Ferreira de Camargo Fischer, da UniBrasil, explica que a controvérsia não envolve a extinção da dívida com a morte, mas a possibilidade de modificar quem responde por uma execução já proposta. A diferença entre morte antes ou depois da citação é o principal ponto da tese do STJ.

Morte antes da citação impede continuidade do processo

Quando o contribuinte falece antes de ser citado, a execução fiscal ajuizada contra ele deve ser extinta, mesmo que a ação já tenha sido distribuída na Justiça. Sem a citação, não há formação da relação processual com o devedor. O encerramento da execução, porém, não elimina a dívida tributária, que poderá ser cobrada por meio de procedimento adequado e dentro dos prazos aplicáveis.

A situação muda completamente se a citação ocorreu antes do falecimento. Nesse caso, a relação processual já foi estabelecida e a execução pode prosseguir no mesmo processo contra o espólio ou, após a partilha, contra os sucessores. A substituição do polo passivo é permitida porque o vínculo jurídico com o devedor originário já estava consolidado.

Responsabilidade limitada ao patrimônio recebido

A decisão não transforma herdeiros em devedores pessoais e ilimitados das obrigações fiscais do falecido. A responsabilidade fica vinculada ao patrimônio deixado pelo contribuinte. Enquanto não há partilha, os bens que compõem a herança respondem pelas dívidas. Depois da divisão, cada herdeiro responde dentro do limite do quinhão que recebeu.

Se o contribuinte deixou R$ 100 mil em dívidas tributárias, mas o patrimônio transmitido vale R$ 60 mil, os sucessores não respondem pelos R$ 40 mil restantes com bens próprios. A professora Karla Fischer esclarece que ninguém herda dívidas, mas pode não herdar nada se todo o patrimônio for utilizado para saldar obrigações do falecido.

Durante o inventário, os débitos tributários devem ser identificados e tratados como passivos do espólio. Esses débitos precisam ser quitados antes da partilha, pois os bens da herança respondem pelas obrigações do falecido. O inventariante deve levantar certidões fiscais e processuais para verificar se há cobrança judicial ou administrativa em nome do contribuinte.