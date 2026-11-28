O Supremo Tribunal Federal determinou que a liquidante do Banco Master transfira R$ 316,4 milhões ao Banco de Brasília. A liberação contempla apenas carteiras de crédito consignado sem irregularidades ou contestações. As informações são da Gazeta do Povo.

A decisão do ministro Edson Fachin, presidente da Corte, também restabelece o pagamento regular das parcelas futuras desses contratos e autoriza o repasse de valores que ingressarem na massa liquidanda após liberação de órgãos pagadores ou por ordem judicial. O prazo de 15 dias foi fixado para que a liquidante EFB Regimes Especiais de Empresas informe os montantes devidos e restituídos, com demonstrativos mensais obrigatórios.

Créditos sem irregularidades somam R$ 1,27 bilhão

A liquidante identificou R$ 1,27 bilhão em créditos cedidos ao BRB sem problemas materiais. Desse total, R$ 384,9 milhões já haviam sido repassados antes da suspensão das operações. O ministro rejeitou o pedido do banco distrital e do governo local para assumir a gestão de ativos ainda em disputa.

O Banco Central manifestou-se pela distinção entre obrigações concursais, referentes a dívidas do próprio Master, e recursos de terceiros que apenas transitam pela estrutura operacional da instituição. A autoridade monetária alertou que a interrupção indevida desses fluxos pode afetar a relação entre credores e devedores, além de comprometer a confiança no Sistema Financeiro Nacional e no Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Operações com duplicidade permanecem bloqueadas

Levantamento da liquidante apontou que a antiga administração do Master cedeu os mesmos direitos creditórios a mais de uma instituição, incluindo BRB, BTG, Qista/PlacarPay e Travessia Securitizadora. Essas operações com duplicidade ou inconsistências totalizam R$ 218,4 milhões. Do montante sob suspeita, R$ 121,3 milhões foram recebidos e permanecem retidos para apuração.

Fachin determinou que todas as posições com divergências contratuais, duplicidade de cessão, inconsistência de saldos ou impugnações de terceiros fiquem bloqueadas e segregadas sob administração da liquidante e supervisão do Banco Central até solução definitiva da titularidade. A decisão negou o depósito desses recursos controvertidos em contas do BRB, citando necessidade de neutralidade, segurança e observância às regras do regime de liquidação extrajudicial.