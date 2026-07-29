STF autoriza cooperação internacional para rastrear bens de Vorcaro

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal (PF) a solicitar cooperação de autoridades estrangeiras para identificar bens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro no exterior. Vorcaro é dono do liquidado Banco Master e está sob investigação por supostas fraudes financeiras. A decisão permite o uso de instrumentos formais de cooperação internacional para localizar ativos que possam ter sido usados para desviar recursos da instituição. As informações são da Gazeta do Povo.

Entre os alvos da investigação está um iate avaliado em cerca de R$ 500 milhões que teria sido negociado por Vorcaro antes de sua primeira prisão, em novembro do ano passado. A autorização foi concedida com base no tratado de Assistência Legal Mútua, mecanismo que permite a cooperação entre países em investigações criminais. Os procedimentos passam a ser conduzidos pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado ao Ministério da Justiça.

A decisão não determina o rastreamento, bloqueio ou apreensão imediata de bens fora do Brasil. O despacho apenas autoriza o uso de canais oficiais de cooperação internacional caso a investigação conclua que será necessário obter provas, documentos ou informações em outros países. Investigadores consideram esse tipo de autorização uma providência rotineira em casos que envolvem possíveis ativos no exterior.

As investigações sobre o Banco Master começaram com suspeitas de fraudes financeiras envolvendo a venda de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito fraudulentas ao Banco de Brasília (BRB). As apurações revelaram um amplo esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A Polícia Federal identificou indícios de uma rede de relacionamento entre Vorcaro e agentes públicos, autoridades políticas e pessoas com prerrogativa de foro.

Entre as autoridades já alvos da Operação Compliance Zero estão os senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Jaques Wagner (PT-BA) e o ex-governador fluminense Cláudio Castro (PL-RJ), que teriam recebido vantagens indevidas para atuarem a favor do Banco Master. As defesas dos políticos negam qualquer relação com Vorcaro.