Responsável por despejar bilhões de dólares em startups brasileiras como Loggi, Gympass e Creditas, o grupo japonês SoftBank agora quer conquistar as estradas do País. Nesta segunda-feira, 7, o conglomerado anuncia a liderança em uma rodada de investimentos na startup Buser, espécie de “Uber dos ônibus” – que conecta empresas de fretamento com passageiros em viagens intermunicipais, prometendo desconto de até 60% com relação a uma passagem convencional.

Valores não foram divulgados.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.