Economia

Sobretaxa de 25% dos EUA sobre produtos brasileiros entra em vigor dia 22

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 16/07/26 10h07
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Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

O governo dos Estados Unidos anunciou na madrugada desta quinta-feira (16) uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros. A medida entra em vigor a partir de 22 de julho e atinge itens que não estão na lista de exceção.

As informações são da Agência Brasil.

Ficaram de fora da taxação mais de 2 mil itens, como café, suco de laranja, carne bovina e aeronaves. Esses produtos não são sobretaxados por terem muita importância no mercado norte-americano e por não serem produzidos em larga escala pela indústria do país.

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgou comunicado no qual lamenta a aplicação da sobretaxa. A entidade afirmou que a decisão é especialmente prejudicial por se limitar de forma unilateral ao Brasil, o que reduz a competitividade do país perante concorrentes globais.

A Fiesp reafirmou seu compromisso com a diplomacia empresarial e disse que seguirá trabalhando junto a parceiros nos EUA para que as tarifas sejam revertidas ou parcialmente mitigadas.

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) também manifestou profunda preocupação com o aumento das tarifas. A entidade reforçou a importância do diálogo e da cooperação entre os países e declarou que os Estados Unidos são um parceiro estratégico para a indústria manufatureira nacional.

Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), criticou a aplicação de taxas contra o Brasil. Ele afirmou que 20 dos 27 estados brasileiros reduziram suas exportações ao mercado norte-americano no primeiro trimestre.

Diante do anúncio, o cenário tende a piorar, corroendo ainda mais a competitividade da indústria brasileira, segundo Alban.

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