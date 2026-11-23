A Smart Fit encerrou o terceiro trimestre de 2026 com 2.259 academias distribuídas em 17 países, 5,7 milhões de clientes e receita global de R$ 2,3 bilhões. A rede fundada por Edgard Corona há três décadas se consolidou como a maior da América Latina, apesar de ter acumulado prejuízo próximo a R$ 1 bilhão durante a pandemia. As informações são da Gazeta do Povo.

A trajetória da companhia começou em 1996 com a abertura da Bio Ritmo, primeira academia criada por Corona na zona sul de São Paulo. O engenheiro químico, então com 39 anos, havia se afastado da usina familiar em Ribeirão Preto após um acidente de esqui em Vermont que rompeu os ligamentos do joelho e exigiu meses de fisioterapia. O modelo inicial fracassou, mas levou a ajustes que elevaram a ocupação para 1,3 aluno por metro quadrado.

Em 2009, Corona trouxe para o Brasil o conceito da Planet Fitness, criando a Smart Fit com mensalidades equivalentes a 20% do preço das academias premium. O modelo High Value, Low Cost atraiu investidores como Pátria (2010) e o fundo soberano de Cingapura GIC (2014). A expansão internacional começou no México em 2011.

Abertura de capital e crescimento acelerado

A oferta pública inicial na B3 ocorreu em julho de 2021, com precificação a R$ 23 por ação e demanda 20 vezes superior ao volume ofertado. A operação movimentou R$ 2,3 bilhões, sendo 70% destinados à abertura de novas unidades. No primeiro pregão, os papéis fecharam a R$ 31, alta de 34,78%. A fortuna de Corona foi estimada pela Forbes Brasil em R$ 1,6 bilhão.

Em janeiro de 2024, a companhia adquiriu os 50% restantes da Sporty Panamá por US$ 59,3 milhões, somando 28 academias no Panamá e na Costa Rica. A expansão para Portugal começou em 2023 com duas unidades franqueadas. A meta para 2026 prevê entre 330 e 350 novas academias até dezembro.

Pandemia e recuperação financeira

As restrições impostas a partir de março de 2020 forçaram o fechamento das academias e a suspensão da cobrança de mensalidades. O Plano SP permitiu a reabertura de shoppings antes das academias, que precisaram aguardar fase menos restritiva. Nos nove primeiros meses de 2021, a rede acumulou prejuízo de R$ 445,1 milhões.

Aportes de R$ 500 milhões do Pátria em outubro de 2020 e R$ 1 bilhão do fundo canadense CPPIB em novembro do mesmo ano garantiram fôlego financeiro. A aquisição da Just Fit, com 27 unidades em São Paulo, ocorreu entre março e junho de 2021. No terceiro trimestre de 2026, a receita líquida atingiu R$ 2,35 bilhões, alta de 29% em relação ao ano anterior, com lucro líquido recorrente de R$ 247,7 milhões, crescimento de 40%.

Diogo Corona assumiu como CEO em março de 2026, enquanto Carolina Corona lidera a divisão de estúdios boutique. O fundador, aos 70 anos, participa da condução estratégica ao lado dos filhos. A rede emprega atualmente 27 mil funcionários, sendo 1.822 unidades próprias do total de 2.259 academias em operação.